Kunngjøringen kommer en dag etter at IAEA-sjef Rafael Grossi sverget at byrået aldri vil gi opp sine forsøk på å få Iran til å avklare den tidligere tilstedeværelsen av kjernefysisk materiale på flere ukjente steder i landet.

Grossi vil holde en pressekonferanse når han kommer tilbake til Wien, ifølge en talsperson for IAEA.

Det foregår for tiden samtaler i Wien om å få gjenopplive atomavtalen med Iran fra 2015, og samtalene blir ansett for å være ved et kritisk punkt.

(NTB)