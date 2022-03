Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skal gjenoppta angrepene etter at de erklærte midlertidig våpenhvile og humanitær korridor for evakueringen av sivile i byene Mariupol og Volnovakha, melder det russiske nyhetsbyrået TASS ifølge VG.

Lørdag formiddag kom det flere meldinger om brudd på våpenhvilen.

«På grunn av at russisk side ikke overholder våpenhvilen og har fortsatt angrepene mot både Mariupol og omgivelsene, og av sikkerhetsmessige årsaker, har evakueringen av sivilbefolkningen blitt utsatt,» skrev ukrainske myndigheter i en uttalelse i sosiale medier.

Evakueringen var ventet å starte klokken 10 norsk tid. Uavhengige kilder har ikke bekreftet at våpenhvilen er brutt.

– Russerne fortsetter å bombe oss. Det er galskap, sier Mariupols varaordfører, Sergej Orlov, til BBC.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt reagerte kraftig på meldingene om brudd på våpenhvilen.