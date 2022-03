EU ber FN beskytte Ukrainas atomkraftverk

EU ber også FN-byrådet om å mobilisere internasjonalt hjelp i tilfelle det skulle oppstå en nødssituasjon, går det fram av et brev som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Russiske styrker har tatt kontroll over Zaporizjzja, som er det største atomkraftverket i Europa. I tillegg har Russland kontroll over anleggene for brukt brensel og radioaktivt avfall i Tsjernobyl, samt det nå nedlagte kraftverket der verdens verste atomulykke fant sted i 1986.

– Jeg ber om at IAEA gjør sitt ytterste for å sikre atomsikkerheten til Ukrainas atomanlegg under de nåværende krigsforholdene, skriver EUs energipolitiske sjef Kadri Simson i et brev til direktør Rafael Grossi i Det internasjonale atomenergibyrået.

– Ekstremt bekymret

Russland bør umiddelbart stanse sine voldelige handlinger mot Ukraina og tilbakeføre alle Ukrainas atomanlegg til full operasjonell og regulatorisk kontroll av Ukraina, heter det i brevet, som er datert 4. mars.

Ifølge ukrainske myndigheter tok russiske styrker kontroll over Zaporizjzja-anlegget fredag etter å ha satt fyr på et tilstøtende treningsanlegg. Russlands forsvarsdepartement ga ukrainske sabotører skylden for angrepet.

Russiske styrker har siden plassert ansatte som driver anlegget, under sin kommando og begrenset deres kommunikasjon med omverdenen. IAEA sa søndag at de var «ekstremt bekymret».

EU forbereder strømhjelp

Brannen ved Zaporizjzja ble raskt slukket og det førte ikke til noen skade på reaktorene. Men det understreket bekymringen for de potensielt katastrofale konsekvensene som kan utspille seg dersom et av Ukrainas fire atomkraftverk i drift skulle bli skadd i krigen.

Simson oppfordret IAEA til å mobilisere det internasjonale samfunnet «til å være beredt til å gi Ukraina bistand i tilfelle en nødsituasjon».

Den ukrainske kraftprodusenten DTEK ba søndag vestlige land, Nato og FN om å innføre flyforbudssoner over Ukrainas atomkraftverk.

EU forbereder seg på å raskt koble Europas elektrisitetssystem til Ukrainas nett, noe som vil gjøre det mulig for Ukraina å motta strøm fra Europa hvis militære angrep forårsaket strømbrudd.

(NTB)