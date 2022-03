Kina: Vennskapet med Russland står fjellstøtt

Wang holdt mandag sin årlige pressekonferanse på sidelinjen av det årlige møtet i Kinas nasjonale folkekongress. Der kommenterte han situasjonen i Ukraina, og nektet nok en gang å fordømme det russiske angrepet på landet.

I stedet omtalte han Russland som Kinas viktigste strategiske partner og sa at vennskapet mellom landene fortsatt er «fjellstøtt».

– Vennskapet mellom de to folk er fjellstøtt, og begge lands framtidige samarbeidsprospekter er veldig store, sa Wang om Russland.

Han la imidlertid til at Kina er villige til å se på samarbeidet med det internasjonale samfunnet om å «gjennomføre nødvendig mekling» i konflikten «når det er nødvendig». Han la også til at Kina vil sende humanitær hjelp til Ukraina.

Kan få nøkkelrolle

EUs utenrikssjef Josep Borrell sa i et intervju med El Mundo forrige uke at Kina bør mekle i fremtidige fredssamtaler mellom Russland og Ukraina ettersom vestlige land ikke kan fylle den rollen.

Kina har flere ganger sagt at de vil «spille en konstruktiv rolle i å be om forhandlinger» for å løse krisen, men har foreløpig ikke villet forplikte seg til å delta i eller være vertskap for fredssamtaler.

Wang beskrev under mandagens pressekonferanse forholdet mellom Ukraina og Russland som «verdens viktigste bilaterale forhold», som «bidrar til fred, stabilitet og utvikling» i verden.

Han sier forrige måneds bekreftelse på partnerskapet mellom landene «tydelig og umiskjennelig viste verden» at begge land «i fellesskap er imot gjenopplivingen av mentaliteten fra den kalde krigen og å nøre opp under ideologiske konfrontasjoner».

Gasskontrakt

Denne måneden sa den russiske gass-giganten Gazprom at de hadde undertegnet en kontrakt om å utvikle en gassledning til Kina, noe som kan gjøre Russland mindre avhengige av europeiske kjøpere.

Og russiske banker sa søndag at de planlegger å utstede bankkort som bruker Kinas UnionPay-system etter at Visa og MasterCard suspenderte sin virksomhet i Russland.

Wang sa den uformelle alliansen ikke vil la seg forstyrre av tredjeparter, i det som blir tolket som en advarsel til USA og dets vestlige allierte, som har forsøkt å påvirke Kina til å spille en mer aktiv rolle som forhandler i konflikten mellom Russland og Ukraina.

Hevder USA vil lage asiatisk Nato

Wang brukte også pressekonferansen på å kritisere USA, som han mener skaper eksklusive klubber rundt om i verden.

– USA snakker om sitt ønske om å fremme regionalt samarbeid, men i realiteten nører de oppunder rivalisering, sa Wang.

– De snakker mye om at de vil ha en retur til multilateralisme, men i realiteten danner de eksklusive klubber. Det virkelige målet med den indopasifiske strategien er å etablere en indopasifisk versjon av Nato, sa Wang.

Den indopasifiske regionen omfatter deler av Indiahavet og Stillehavet fra land som Australia og Indonesia i sør til land som Kina, India og Pakistan i nord.