Russland starter nasjonalisering av utlendingers eiendeler

En russisk regjeringskommisjon har akseptert et første steg for å nasjonalisere eiendeler som tilhører selskaper fra "uvennlige land" som forlater Russland, ifølge en uttalelse fra president Vladimir Putins parti United Russia, rapporterer flere internasjonale medier onsdag.

I lovforslaget heter det at selskaper som er mer enn 25 prosent eid av utlendinger i "uvennlige land" skal settes under ekstern administrasjon for å hindre at de går konkurs, for å redde russiske arbeidsplasser, melder United Russia.

Blant de "uvennlige landene" er land som motsatte seg Russlands invasjon av nabolandet Ukraina, inkludert alle EU-landene og Norge.

Strømmen av selskaper som har stanset virksomheten i Russland har vært jevn siden Russlands invasjon av Ukraina begynte for to uker siden. Disse inkluderer blant annet Jotun og Elopak.

TDN Direkt