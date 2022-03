Det kan bli veldig stor tilstrømming av flyktninger til Norge

– Regjeringen legger opp til en kraftig oppskalering av mottakskapasiteten. Flyktningkrisen vi ser nå kan få store konsekvenser også for Norge, selv om ankomstene ikke er veldig store ennå, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

UDI har allerede inngått avtaler med etablerte leverandører som de har rammeavtale med, omtrent 1.600 plasser, skriver de i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det vil fortsatt ta litt tid før mottakene er klare til bruk, blant annet fordi det må personell på plass.

Siden UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge, den 25. februar, har det kommet 957 søknader. Den ennå uforutsigbare situasjonen gjør at Mehl mener det ikke er riktig å tallfeste norsk mottakskapasitet nå, men hun understreker at kapasiteten så langt er større enn behovet.

Planlegger for «veldig stor» tilstrømming

– Kapasiteten er større enn den tilstrømmingen vi ser. Vi er klare til å håndtere en potensielt stor tilstrømming. Vi ser at ankomsten øker noe, men fremdeles er på et stabilt nivå. Regjeringen er opptatt av at vi har kontroll på denne situasjonen, og planlegger derfor for en tilstrømming som kan bli veldig stor, sier Mehl.

Hun påpeker at det fremdeles er bare 13 dager siden Russland invaderte Ukraina, og at situasjonen er i løpende utvikling.

– Denne krisen kan nå dimensjoner som er vanskelig å fatte. Vi planlegger for å kunne håndtere en mulig tilstrømming som er større enn vi har sett tidligere, sier Mehl.

Øker kapasiteten forbi 8.000

På grunn av stor usikkerhet om hvor mange som vil komme over tid, fortsetter UDI arbeidet med å skaffe mottaksplasser til de ukrainske flyktningene.