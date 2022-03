Vil bruke ekstra oljeinntekter på grønn omstilling

– Det er forferdelig for verden, men isolert sett for den norske økonomien er dette vinn-vinn, sier Eide til Dagens Næringsliv.

Norges inntekter fra salg av olje og gass kan bli på hele 1.750 milliarder kroner i år som følge av økte priser, biser en utregning avisen omtalte onsdag.

Regjeringen regnet med å få 277 milliarder kroner i inntekter fra petroleumsvirksomheten i år, men de kan bli seks ganger så høye.

– Hvis du er opptatt av å øke handlingsrommet i norsk økonomi, at den grønne omstillingen skal gå fort, at vi skal skape nye arbeidsplasser, så er dette en god situasjon for oss. Men det er en grusom situasjon for alle. Vi kan ikke bare si «hurra», vi må ta medansvar, understreker Ap-statsråden.

Han mener Norge kan utgjøre en forskjell i for Europa innenfor batteriindustrien, karbonfangst og lagring og hydrogen.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV mener Norge må stille opp for folk som får rekordhøye strømregninger, men at vi også må gi mer penger til flyktningene fra Ukraina.

NTB