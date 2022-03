Forsker venter «standardreaksjoner» fra Russland mot Nato-øvelse

– Vi kan forvente de tradisjonelle standardreaksjonene fra russiske side når det gjelder Nato-øvelsen Cold Response. Det er en varslet øvelse, og ingen overraskelse for russerne. De vil likevel hevde at en slik Nato-øvelse ikke har noe i nord å gjøre og kan komme til å bruke den i sin propaganda, sier professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier til NRK.

Hun mener det hadde vært mer problematisk å avlyse øvelsen, ettersom den fungerer som en viktig avskrekking overfor Russland.

30.000 Nato-soldater fra 27 nasjoner skal delta i øvelsen til sjøs, på bakken og i lufta den neste måneden. Russland er invitert som observatør, slik vanlig praksis er, men har takket nei til å sende observatører i år. Norge har imidlertid orientert Russland grundig om øvelsen.

(NTB)