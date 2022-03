Huseierne vil ha en mer ærlig dialog om strømprisen

– Det er fint at ordningen forlenges, slik at husholdningene som kjenner på at belastningen er stor, får en viss trygghet, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund til E24.

Med over 220.000 medlemmer, ønsker foreningen en mer langsiktig plan for hvordan en skal forhindre høye og svingende energipriser i fremtiden.

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vært at dette skal gjelde fra desember til mars, men nå forlenges altså ordningen til mars 2023.

Hvor mye strømstøtteordningen vil koste staten, er uvisst. Samtidig mener Ørstavik Öberg at det trengs en mer ærlig dialog på hva strømkundene kan forvente å måtte betale for strømmen fremover, og ikke minst hva vi forbrukere skal få igjen når staten tjener gode penger på de høye strømprisene.

– Jo mer penger vi bruker på strøm, desto mer penger renner inn i statskassen. Jeg tviler på at folk tenker positivt på de samfunnsmessige fordelene ved at staten drar inn gode penger på våre felles energiressurser, når de selv sitter igjen med skyhøye strømregninger, sier hun.

(NTB)