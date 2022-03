Niall Ferguson fra Hoover Institution mener det kan gå «forferdelig galt» dersom man kun stoler på sanksjoner for å stoppe Russland i krigen mot Ukraina, melder CNBC.

– Det er en svært risikabel strategi, sier den britiske eksperten til CNBCs «Squawk Box Asia».

– Det vil ikke fungere raskt nok til å avverge en russisk seier i Ukraina, og jeg tror dette er det kritiske problemet, sier Ferguson.

USA må ta grep

Eksperten påpeker at selv om russerne har hatt større tap enn ventet, er han bekymret for at de som kjemper for Ukraina ikke vil være i stand til å forsvare landet lenge.

– Vi vil sitte der og si, ja, sanksjonene har virkelig skadet Russland. Men det vil ikke ha noe å si for Putin fordi han vil kunne kreve seier. Det er for meg marerittscenarioet, sier han.

Ferguson påpeker overfor CNBC at han mener USA burde hjelpe til med å støtte Ukrainas forsvar, uten å eskalere det til en fullverdig krig mellom NATO og Russland. Hvis ikke tror han de allierte vil «gå glipp av en mulighet».

Muligheten for at en avtale kan inngås mellom Russland og Ukraina, mener han er dersom Kyiv er villig til å akseptere nøytralitet og ta NATO-medlemskap av bordet.

– Målet var å forhindre at Ukraina ble et vellykket demokrati orientert mot Vesten, enten det er i NATO eller EU. Man kan oppnå det bare ved å ødelegge Ukrainas infrastruktur og gjøre den om til en rykende haug grus, og dessverre, for hver dag som går, kommer president Putin nærmere å gjøre det, sier Ferguson.