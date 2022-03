Russlands rikeste forretningsmann, Vladimir Potanin, advarer nå Kreml mot å konfiskere eiendeler til selskaper som har flyktet Russland i kjølvannet av landets invasjon av Ukraina. Han mener det kan bidra til å sette Russland mer enn 100 år tilbake i tid, melder CNN.

Potanin, som er største eier i giganten Norilsk Nickel, oppfordrer Russland til å gå frem med ekstrem forsiktighet.

«For det første ville det ta oss hundre år tilbake, til 1917, og konsekvensene at et slikt skritt - global mistillit til Russland for investorenes side - vil kunne fortsette i mange tiår», skriver Potanin i en melding publisert på Norilsk Nickels Telegram-konto.

«For det andre er beslutningen til mange av selskapene som nå stanser virksomheten i Russland, av det jeg vil betegne som noe emosjonell, og kan ha blitt tatt som et resultat av et voldsomt press fra opinionen i utlandet. Så mest sannsynlig vil de komme tilbake. Og personlig vil jeg beholde en slik mulighet for dem», påpeker han, ifølge CNN.

Potanin er Russlands rikeste, og sitter ifølge Bloomberg på verdier for rundt 22,5 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 200 milliarder kroner. Det til tross for at han mistet omtrent en fjerdedel av formuen da Norilsk Nickel-aksjen krasjet tidligere i år.