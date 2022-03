Lørdag deltok statsministeren på en rundtur på Akershus universitetssykehus (Ahus) for å snakke med ansatte og pasienter. Anledningen var at det er to år siden Solberg-regjeringen 12. mars 2020 innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid som følge av koronapandemien.

– Jeg er veldig takknemlig og blir veldig imponert over hvordan dette store sykehuset har håndtert pandemien, sier Støre til NTB etter besøksturen.

Ahus er det sykehuset i Norge som har behandlet flest koronapasienter gjennom de siste to årene. 2.500 koronapasienter har vært innlagt på sykehuset, og en firedel av alle koronapasienter i Norge har vært på Ahus.

Pandemi etter koronapandemien

– I det store og hele har vi i Norge klart oss greit sammenlignet med flere andre land. Vi har hatt lave dødstall og færre alvorlig syke. Det betyr at det blant annet er helsevesenet som har vært den store ressursen for oss, sier Støre.

Han mener likevel at pandemien har fungert som et forstørrelsesglass på problemer som har allerede har eksistert i samfunnet, men som nå har blitt større.

– Mange har måttet sette livene sine på vent, og særlig unge mennesker siden skoler og andre tilbud har vært stengt og mange har vært isolert. Sykehusene forteller i dag om økte henvendelser for hjelp til psykisk helse, og det må vi ta tak i nå. Det er en liten pandemi etter pandemien som vi må følge opp, sier han.

Støre er klar på at selv om tall fra Folkehelseinstituttet indikerer at smittetoppen i Norge er nådd, så er ikke pandemien over før den er over i hele verden. I tiden fremover mener han det er viktig å hente krefter fra det vanlige livet.

– Den beste medisinen nå er å kunne leve normalt, sier statsministeren.

Slitasje på de ansatte

Fra den første koronapasienten ble lagt inn ved Ahus 10. mars for to år siden og fram til i dag, har det kun vært to døgn uten innlagte koronapasienter, ifølge sykehuset.