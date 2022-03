Europas vanskelige valg: redde Ukraina ved å risikere resesjon?

EUs 27 medlemsland står overfor større økonomiske vanskeligheter som følge av krigen og sanksjonene mot Russland enn land som USA. Det gjelder særlig i forbindelse med russisk olje og gass, som holder den europeiske transportsektoren i gang og sikrer varme og lys i hjemmene.

Likevel mener flere europeiske politikere at det er viktig nok å stanse flyten av ferske penger til Russlands regjering mens de fører krig mot Ukraina.

Lav risiko for USA

USA og Storbritannia har allerede innført forbud mot import av russisk olje, noe som øker presset mot Europa. USA har også forbudt gass kontinentet får imidlertid 40 prosent av gassen sin og 25 prosent av oljen sin fra Russland, mens for USAs del er risikoen svært liten.

– Mange av våre europeiske allierte vil ikke kunne slutte seg til dette, innrømmet USAs president Joe Biden da han innførte forbud mot import av russisk olje og gass til landet.

En EU-boikott av russisk energi vil bety enda høyere bensin- og strømpriser – og dermed også høyere inflasjon. Til syvende og sist kan Europa risikere energikrise og resesjon mens økonomien fortsatt henter seg inn etter koronapandemien.

Hvor mye ubehag tåler forbrukerne?

Prisene på alt fra mat til strøm er allerede smertefullt høye, noe som delvis skyldes raskt voksende gasspriser. Regjeringer over hele Europa, også i Norge, har innført subsidieordninger for å hjelpe befolkningen med strømregningene, men krigen har også sendt bensinprisene til himmels i Europa.

Kostnadene fører allerede til at forbrukerne har strammet inn livreima, og inflasjonen i eurosonen i februar var på 5,8 prosent – det høyeste siden man begynte å måle i 1997. Spørsmålet er hvor mye mer økonomisk ubehag europeere vil tåle for å stanse Russlands president Vladimir Putin.

– Konsekvensene for den europeiske økonomien vil være enorme. Derfor vil det også være behov for en tydelig og ærlig politisk avgjørelse om at man er villig til å risikere en økonomisk resesjon for å slå tilbake mot Putin, sier Simone Tagliapietra ved tenketanken Bruegel i Brussel. Hun er ekspert på energipolitikk.

Ulike konsekvenser

I tillegg ville konsekvensene variert i ulike deler av Europa. EU-gigantene Tyskland og Italia er svært avhengige av russisk gass. Polen får 67 prosent av oljen sin fra Russland, mens Europa kun får 5 prosent.

– Det vil være svært splittende, fordi noen deler av Europa står overfor mer smerte enn resten. Så det vil skape mye press mot den europeiske politiske modellen, ulike avtaler og hele det europeiske prosjektet, sier energiforskeren David Elmes ved University of Warwick.