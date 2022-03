Støre: – Vi må snu på krona

– Det går godt i økonomien, som er på vei ut av pandemien. Det gjør det i Norge og hos våre viktigste handelspartnere, sa Støre (Ap) på en pressekonferanse utenfor Klækken hotell på Ringerike, hvor regjeringen mandag startet arbeidet med budsjettet.

– Vi er heldige som har en økonomi i sterk oppgang, men da betyr det for oss som skal lage statsbudsjett, at vi må holde igjen. Vi må snu på krona når vi skal gjøre gode investeringer, sa han.

Støre viste til at ledigheten har falt raskt og nå er på like over 2 prosent.

– Sist gang den var så lav, var på slutten av 80-tallet og like før finanskrisen i 2008, sa han.

Vil unngå overoppheting av økonomien

Både Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har understreket at pengebruken må holdes igjen for å unngå overoppheting av norsk økonomi.

– Det vil føre til enda høyere inflasjon med behov for enda høyere rente. Det ville økt utgiftene til folk og bedrifter i hele landet, og det må vi unngå, sa Vedum tidligere mandag.

Støre utdypet hva de mener med dette:

– Det er denne spiralen med lav ledighet, høyere lønn, høyere priser, høyere rente og sterkere krone som vi kaller en overoppheting av økonomien, og som vi må unngå, sa han.

Trygg økonomisk styring er det gjennomgående i regjeringens økonomiske politikk, ifølge Støre.

– Samtidig skal vi følge opp det som er kjernen i Hurdalsplattformen – rettferdig fordeling. Vi skal sørge for at de som blir mest utsatt når vi får økte priser på en rekke varer, får mulighet til å håndtere det.

Forsvar, beredskap og flyktninger

Situasjonen i Ukraina gjør at Norge må se på tre områder med nye øyne i forbindelse med neste års statsbudsjett.

– Det ene er forsvaret vårt – innretningen av det og hvordan vi vektlegger det der vi er våren 2022 med krig i Europa, beredskapen i landet vårt, og det at vi tar høyde for at vi kan motta mange flyktninger fra Ukraina i kommunene, sa Støre.

Dette kommer til å koste, men de fleste andre land ville misunt Norge med vårt utgangspunkt, mener han.

– Vi har muligheten til å få til dette, og det er med den holdningen vi går til denne budsjettkonferansen, sa Støre.

Budsjettkonferansen skal etter planen skal den vare til onsdag ettermiddag.

– Sånn situasjonen er, blir det overordnede temaet for våre samtaler trygghet for landet. Trygghet for folks økonomi og trygg økonomisk styring blir vårt bidrag for å komme oss gjennom det vi står i nå.

