Kina anser ikke seg selv som part i Ukraina-krigen

Uttalelsen kom ifølge det kinesiske utenriksdepartementet i en telefonsamtale med den spanske utenriksministeren Jose Manuel Albares.

– Beijing avviser sanksjoner på prinsipielt grunnlag. Kina har retten til å beskytte sine legitime rettigheter og interesser, sa han.

Wang kalte Ukraina-krigen et resultat av «opphopingen og opptrappingen av europeiske sikkerhetsmotsetninger gjennom årene.»

Utenriksministeren gikk ikke inn på amerikanske påstander om at Russland har bedt Kina om økonomisk og militær hjelp etter at krigen begynte, som en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet tidligere har kalt ondartet amerikansk desinformasjon.