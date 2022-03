Boris Johnson til Midtøsten for å bygge partnerskap for olje

Få dager etter den største massehenrettelsen i moderne saudiarabisk historie skal Boris Johnson møte kronprins Mohammed bin Salman. Landet deltar også aktivt i krigen i Jemen, og kronprinsen kobles til drapet på journalist Jamal Khashoggi. Flere stiller derfor spørsmål ved Johnsons beslutning om å møte ham.

Før møtet i Riyadh, skal den britiske statsministeren treffe Emiratenes kronprins sjeik Mohammed bin Zayed i Abu Dhabi.

I forkant av det kontroversielle besøket sier Johnson at det er viktig å styrke båndene med de to landene for å håndtere Russlands president Vladimir Putin. Han har erklært landene for å være viktige internasjonale partnere i kampen for å bli mindre avhengig av russisk energieksport i kjølvannet av krigen i Ukraina.

– Vi vil jobbe med dem for å sikre regional stabilitet, støtte humanitære bistandstiltak og stabilisere verdens energimarkeder på lang sikt. Storbritannia bygger en internasjonal koalisjon for å håndtere den nye virkeligheten vi står overfor. Verden må venne seg av med bruken av russisk olje og gass og kvele Putins petroleumsavhengighet, het det i en uttalelse fra Johnson før reisen.

Med høye oljepriser og økte levekostnader for britene, ønsker Johnson å løfte oljeproduksjonen i landene rundt Persiabukta.

