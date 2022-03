Russland ekskludert fra Europarådet

Tidligere i uka startet Europarådets parlamentarikerforsamling prosessen og vedtok enstemmig at Russland skulle kastes ut. Og onsdag kunngjorde rådets ministerkomité at Russlands medlemskap er opphørt.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at Russland ville ha meldt seg ut uansett. I et intervju med den russiske kringkastingen RBK onsdag anklaget han Nato og EU for «å misbruke sitt flertall i rådet og omforme det til et verktøy for antirussisk politikk».

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hilste vedtaket velkommen og tvitret at «det ikke er noe sted for Russland i europeiske forsamlinger når landet fører en barbarisk aggresjonskrig mot Ukraina og gjør seg skyldig i tallrike krigsforbrytelser».

Det er uklart om alle de 47 ministrene i ministerkomiteen var for eksklusjonen siden de ble enig ved «konsensus» bak lukkede dører.

NTB