Konsernet, som blant annet er kjent for å lage bilmerket Lada og også produserer Renault i Russland, flytter arbeidstakernes sommerferie til 4. april. Tiltaket skal etter planen sørge for at Avtovaz kan hente inn tilstrekkelige deler til å sikre drift som normalt fra 25. april.

De to fabrikkene har allerede vært stengt siden begynnelsen av mars.

En rekke russiske fabrikker har måttet stenge på grunn av sanksjonene som ble ilagt landet etter invasjonen av Ukraina. De fører til stor mangel på deler fra vestlige produsenter.

(NTB)