Fredag skal USA og Kina diskutere krigen i Ukraina

Fredag 18. mars vil USAs president Joe Biden ha en samtale med Kinas president Xi Jinping. Det fremgår av en melding fra Det hvite hus.

Det vil være første gang de to lederne snakker sammen siden Russland invaderte Ukraina.

«Dette er en del av vår pågående innsats for å opprettholde åpne kommunikasjonslinjer mellom USA og Kina. De to lederne vil diskutere håndtering av konkurransen mellom våre to land, samt Russlands krig mot Ukraina og andre spørsmål av gjensidig bekymring», skriver Det hvite hus i en pressemelding.

Tidligere denne uken advarte USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sin kinesiske motpart, Yang Jiechi, om konsekvensene som kan oppstå dersom Kina hjelper Russland i konflikten i Ukraina. Ledelsen i Kreml benektet samtidig at de har bedt Kina om støtte.

Mandag meldte NTB at amerikanerne frykter at Kina vil bruke krigen i Ukraina som et ledd i rivaliseringen med USA og det amerikanerne frykter er en langsiktig strategi fra Beijings side på å frata dem det økonomiske og politiske hegemoniet i verden.