Regjeringen vil styrke Forsvaret med 3,5 milliarder

– Dette er nødvendige tiltak fordi vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime, sa Støre da han redegjorde for Stortinget fredag formiddag.

Den ekstraordinære bevilgningen skal blant annet gå til å styrke tilstedeværelsen i nordområdene og styrke evnen til overvåking.

– Vi skal seile mer i nordområdene og styrke politiets evne til å oppdage etterretningstrusler, sa Støre.

Norge er Natos øyne og ører i nord

Russland har sine kjernefysiske ubåter på Kolahalvøya, nær den norske grensen, påpekte han.

– I en tilspisset situasjon som vi er i nå, opplever Russland et behov for å beskytte disse. Det er en tilnærming vi er kjent med og har sett ved tidligere anledninger med økt spenning.

Støre understreker at dette ikke er rettet direkte mot Norge, men at det likevel øker spenningen i våre nærområder hvor Nato forventer at vi følger godt med.

– Norge er Natos øyne og ører i nord. Det betyr at vi må være i stand til å følge den russiske aktiviteten enda tettere. Vårt utgangspunkt er godt. Vi kjenner nordområdene og har lang erfaring med operasjoner i nærheten av Russland i nord.

Russland kan bli mer ustabilt

Statsministeren trakk fram at Russland bruker omfattende militær makt mot sivile og sivil infrastruktur, og at det russiske regimet viser få tegn til å følge diplomatiske spor.

Videre la han til at Putin bruker truende retorikk overfor Nato og vestlige land og har hevet beredskapen for sine kjernevåpenstyrker.

Russland lider store militære tap i Ukraina og kan derfor bli mer uforutsigbar og ustabil, mener Støre.

– Økonomien er i fritt fall på grunn av sanksjoner, og på kort sikt kan det gjøre viljen til å ta risikoer større, sa han.

Han mener Norge særlig må forvente digitale angrep og etterretningsaktivitet.

(NTB)