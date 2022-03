– Putin er en krigsforbryter. Putin har kastet til side all respekt for sitt eget naboland, på alle plan. Brutt internasjonale avtaler. Ignorert den internasjonale rettsordenen. Rå maktbruk har vært og er Putins oppskrift. Det er ingen grunn til å tro at ettergivenhet fra Vestens side vil blidgjøre Putin, sa Bollestad i Stortinget etter statsminister Jonas Gahr Støres redegjørelse fredag om krigen i Ukraina.

Også USAs president Joe Biden har kalt Putin en krigsforbryter. Støre har derimot sagt at han ikke vil dele ut slike merkelapper.

(NTB)