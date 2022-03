Hard ukrainsk motstand på bakken har brakt Ukraina-krigen inn i sin fjerde uke, men president Vladimir Putin kan likevel være i gang med å vurdere sitt neste mål, advarer analytikere overfor CNBC.

– Hvis konflikten eskalerer utover Ukrainas grenser, er Moldova et av stedene som rangerer høyest på listen, sier analysesjef Adriano Bosoni i risikoanalysehuset Rane.

Moldova har flere fellestrekk med Ukraina. Den tidligere Sovjet-republikken er medlem av verken NATO eller EU, men vil gjerne bli det. Og ikke minst har landet en anselig pro-russisk separatistbefolkning, i hovedsak basert i utbryterstaten Transnistria på grensen til Ukraina.

Styrt av sin egen Kreml-støttede leder kan Transnistria ifølge Bosoni bli en strategisk mulighet for Russland, som allerede har 1.500 soldater i området.

– Superinteressant

Putin kan erkjenne landet som en uavhengig stat – som med Donetsk og Luhansk før Ukraina-invasjonen. Alternativt kan landet bli fokuspunktet for en såkalt «false flag event», iscenesatt av Russland for rettferdiggjøre en intervensjon.

– For meg er det superinteressant at Russland ennå ikke har anerkjent Transnistria som en uavhengig republikk på samme måte som han gjorde med Luhansk og Donetsk. (...) Hvis vi ser Russland gjøre det, vil det være en alvorlig indikasjon på at de tenker på å ta konflikten til Moldova, fortsetter Bosoni.

LENIN RUVER: I Tiraspol, hovedstaden i Moldovas selverklærte utbryterstat Transnistria. Foto: NTB

Analysesjefen understreker at han foreløpig ikke har sett noen definitive tegn på at Putin pønsker på en Moldova-strategi, og karakteriserer scenariet som et med «lav sannsynlighet, høy risiko.»

Verken Russlands utenriksdepartement eller ambassadene i London og New York har returnert CNBCs henvendelser.

– Kan åpne en bakdør

Stipendiat Clinton Watts i Foreign Policy Research Institute karakteriserer ifølge nettstedet Moldova som et lett bytte – hvis Russland skulle gjøre et fremstøt. Målt i BNP pr. innbygger er landet et av Europas fattigste, og deres militære kapasitet er mye svakere enn Ukrainas.

– Det ville ha blitt liten til ingen motstand, sier Watts om landet med 2,6 millioner innbyggere, og nå 350.000 flyktninger fra Ukraina.

Forskeren mener en invasjon av Moldova kan åpne en bakdør inn til sørvest-Ukraina for Putin, som kan trenge en alternativ «game plan» ettersom han ennå ikke har lyktes i å ta Kyiv.

– Russerne kan vente med Kyiv, og prøve å sirkle inn Odessa først, sier Watts om havnebyen sør i Ukraina til CNBC. Deretter kan de prøve å erobre sør-Ukraina.

– Jeg tror det er mer sannsynlig at Putin vil ta sør-Ukraina og gjenforene det med Transnistria, og bruke det som et springbrett for å ta Moldova, fortsetter forskeren.