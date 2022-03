54 prosent støtter Bidens avvisning

I en undersøkelse fra anerkjente Quinnipiac University svarer 54 prosent at de støtter Bidens og Nato-landenes beslutning om ikke å opprette en flyforbudssone, noe som kunne ført til åpen konflikt med Russland. 32 prosent – rundt en tredel av de spurte – er ikke fornøyd med avgjørelsen.

Andelen som støtter opp om Bidens linje er større blant demokrater og uavhengige – henholdsvis 58 og 57 prosent – enn blant republikanske velgere. Blant de sistnevnte er det likevel flere som er fornøyd (47 prosent) enn misfornøyd (38 prosent) med presidentens standpunkt.

Samtidig sier drøyt to tredeler – 69 prosent – at de er for å sende flere amerikanske soldater til Øst-Europa for å avskrekke Vladimir Putin fra å trappe opp konflikten ytterligere. I den undersøkelsen, som er utført av Monmouth University, er det langt færre – 41 prosent – som er positive til å sende soldater inn i Ukraina.

Selv om Biden har flertallet i ryggen i spørsmålet om flyforbudssone, er det flere som synes han håndterer den russiske invasjonen dårlig enn det er av dem som synes han gjør en bra jobb. I Quinnipiacs undersøkelse er 49 prosent misfornøyd mens 42 prosent er fornøyd. I Monmouths undersøkelse er tallene henholdsvis 48 og 46 prosent.(©NTB)