Utviser russiske diplomater

– Latvia utviser tre diplomatisk ansatte i forbindelse med aktiviteter som ikke er i tråd med deres diplomatiske status og i lys av Russlands vedvarende aggresjon i Ukraina.

Beslutningen er tatt i samråd med Litauen og Estland, skriver Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics på Twitter fredag ettermiddag.

Propaganda og rikets sikkerhet

Samme budskap kommer fra Estlands utenriksdepartement, som også utviser tre diplomatisk ansatte for brudd på Wien-konvensjonen. Konvensjonen fra 1961 regulerer de diplomatiske forbindelsene mellom stater.

– De har aktivt og direkte undergravd Estlands sikkerhet og spredt propaganda for å rettferdiggjøre Russlands ulovlige krigføring, skriver myndighetene på Twitter.

Ytterligere fire russiske ambassadeansatte er erklært uønsket i Litauen og har fått fem dager på seg til å forlate landet, opplyser utenriksdepartementet.

Bulgaria utviser

Tidligere på dagen ble det kjent at Bulgaria utviser ti russiske diplomater, i tillegg til to diplomater som ble utvist tidligere i måneden. Også bulgarerne begrunner utvisningen med brudd på internasjonale konvensjoner om diplomatiske bånd, en formulering som ofte brukes for å betegne spionasje.

Til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass sa Russlands ambassadør til Bulgaria at de anser utvisningen som svært uvennlig. Russerne forbeholder seg også retten til gjengjeldelse, altså til å utvise bulgarske diplomater.

Utvisningen kommer mens forholdet mellom Vesten og Russland er sterkt preget av Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende og omfattende sanksjonene mot landet.

(©NTB)