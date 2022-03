Biden og Xi diskuterer Ukraina

Biden vil under samtalen advare Xi mot å støtte Russland militært i krigen, og han vil ifølge amerikanske kilder også gjøre det klart at det vil koste Kina dyrt å hjelpe president Vladimir Putin til å omgå de internasjonale sanksjonene.

Ifølge USA har Russland bedt Kina om militærhjelp og økonomisk støtte helt siden invasjonen av Ukraina startet, noe både Kina og Russland avviser.

Retorisk støtte

Biden vil ifølge sin talsperson Jen Psaki også konfrontere Xi med Beijings «retoriske støtte» til Putin og «fraværet av fordømmelse» av Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette er en mulighet til å vurdere hvor president Xi står, sa Psaki før samtalen mellom de to presidentene.

USA har samlet en bred internasjonal allianse mot Russland og har gitt store mengder våpen og militært utstyr til de ukrainske styrkene.

Anklager USA og Nato

Kina har på sin side gitt USA og Nato skylden for spenningen i Øst-Europa, men Xi har samtidig uttrykt sterk bekymring for krigen og støttet Ukrainas suverenitet.

Det er ikke kjent om Biden under samtalen med Xi vil true direkte med sanksjoner dersom Kina yter støtte til Russland, men utenriksminister Antony Blinken gjorde det torsdag klart at denne muligheten ligger på bordet.

– Vi vil ikke nøle med å påføre dem kostnader, sa han.

USA håper derimot at Kina vil bruke sin innflytelse og få Putin til å avslutte krigen.

– I stedet virker det som at Kina går i den andre retningen, sa Blinken torsdag.

Kina avviser

Kina tilbakeviser kritikken fra USA og advarer amerikanerne mot å skvette bensin på bålet i Ukraina.

– Kina har hele tiden bedt om at alt blir gjort for å spare sivile liv, sa en talsperson for kinesisk UD fredag.

– Hva er det sivilbefolkningen i Ukraina trenger mest, er det mat og soveposer, eller er det maskingevær og artilleri? Det er et enkelt svar på dette spørsmålet, sa Zhao Lijian.

Få timer før Xis videosamtale med Biden passerte det kinesiske hangarskipet Shandong gjennom Taiwanstredet, men Zhao avviser at dette var ment som sabelrasling fra kinesisk side.

– Et rutinemessig treningsoppdrag, sa han.

(©NTB)