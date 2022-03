Argentinas kongress godkjente IMF-avtale

Landet skylder nærmere 400 milliarder kroner, og avtalen bidrar til å løse landets umiddelbare gjeldsproblem, selv om den ikke nødvendigvis løser andre økonomiske utfordringer.

Hundrevis av demonstranter demonstrerte mot avtalen foran kongressen, men i de to kamrene gikk den gjennom med bred støtte fra både regjerings- og opposisjonspartier. Argentina sto i fare for å misligholde statsgjelden sin hvis ikke avtalen som ble inngått i januar ble godkjent av kongressen.

Avtalen sørger for at IMF kan holde et nært øye med Argentinas økonomiske politikk de neste årene, og innfører tiltak som blant annet skal senke inflasjonen fra dagens nivå på 50,9 og skape balanse i statsbudsjettet. Så skal den store gjelden innbetales fra 2026 til 2034.

I 2018 ble Argentina under president Mauricio Macri enig med IMF om et enormt lån på 500 milliarder kroner, det største i Argentinas historie. Macris etterfølger, Alberto Fernandez, stanset utbetalingen da de hadde fått mesteparten av summen, og krevde reforhandling av lånets betingelser.

To store innbetalinger på nærmere 200 milliarder kroner hver skulle etter planen gjennomføres i år, noe regjeringen regnet som uholdbart kort tid etter koronapandemien.

