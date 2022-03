Slik skal Macron sikre seg gjenvalg i Frankrike

Torsdag deltok Emmanuel Macron på sitt første store valgkamparrangement før presidentvalget. Det fant sted nord i Paris.

– Vi må jobbe mer, sa Macron under arrangementet der om lag 300 journalister hadde møtt opp.

Første valgomgang er 10. april, og dersom ingen kandidater får over 50 prosent av stemmene, møtes de to ledende kandidatene til andre omgang to uker senere.

En erklæring fra den sittende presidenten om at han var kandidat lot lenge vente på seg, og først 3. mars ble det klart at Macron stiller til gjenvalg.

Med slagordet «Avec vous» på storskjermer bak seg, som kan oversettes til «sammen med deg», fortalte Macron om sine to viktigste politiske mål: full sysselsetting og reform av pensjonssystemet.

Arbeid og pensjon

I en alder av 39 år ble Macron i 2017 valgt som Frankrikes president for partiet han selv grunnla året før, kalt La République en Marche! – på norsk Republikken fremover!

I valgkamptalen i Paris erkjente Macron at han ikke hadde levert på valgløftet fra 2017 om å reformere pensjonssystemet. Dersom han blir gjenvalgt i april, lover han å fullføre denne jobben, og endre pensjonsalderen fra dagens 62 til 65 år.