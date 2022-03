USA vurderer å beslaglegge luksusboligene til Abramovich

Den russiske oligarken Roman Abramovich er en av flere velstående russere som har fått økonomiske problemer som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Han har allerede blitt sanksjonert i Storbritannia og Canada, men ikke i EU eller USA. Nå vurderer Det hvite hus om Abramovich skal inkluderes i den neste runden med sanksjoner mot russiske oligarker.

Advokater og eiendomsmeglere CNBC har vært i kontakt med tror herskapshuset på 1.300 kvadratmeter i Snowmass, Colorado, like utenfor Aspen, sannsynligvis vil være blant de første eiendelene som fryses av den amerikanske regjeringen dersom han blir sanksjonert. Selve eiendommen er på mer enn 800 mål.

Den russiske milliardæren kjøpte eiendommen for 36,5 millioner dollar i 2008. Lokale meglere mener nå at eiendommen sannsynligvis vil kunne selges for godt over 50 millioner dollar, eller i overkant av 440 millioner kroner, noe som gjør den til den nest dyreste boligen som noen gang er solgt i Aspen-området.

En unik eiendom

– Det er en utrolig eiendom, og den er veldig unik. Mange av mine klienter har spurt om eiendommen, sier Riley Warwick, medgründer av det Aspen-baserte meglerteamet Saslove & Warwick hos Douglas Elliman Real Estate, til CNBC.

Abramovich eier også en hytte på 510 kvadratmeter i Snowmass Village, som han kjøpte for 11,8 millioner dollar i 2008, ifølge lokale eiendomsregistre. Lokale meglere tror eiendommen, som ligger rett ved herskapshuset, mest sannsynlig har fungert som gjestehus, vaktmesterbolig eller skihus, ettersom den ligger ved siden av bakkene.

Kjøpt i eget navn

I motsetning til de fleste oligarkeide eiendommene i USA, ble Snowmass-eiendommene kjøpt i Abramovichs navn. Det gjør det lettere for regjeringen å beslaglegge eiendelene ettersom de ikke trenger å gå gjennom juridiske prosedyrer for å fastslå eierskapet. Flere amerikanske eiendommer som eies av russiske milliardærer og oligarker skjules gjennom anonyme skallselskaper, mens noen har valgt å overføre dem til slektninger eller medarbeidere.

I forrige uke innførte Storbritannia sanksjoner mot syv oligarker, inklusive Roman Abramovich. Eiendeler verdsatt til estimert 15 milliarder britiske pund – 176 milliarder kroner – ble da fryst. Transaksjoner med privatpersoner og selskaper forbys, og det ble innført reiseforbud for oligarkene.