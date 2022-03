Vestens sanksjoner mot Russland i kjølvannet av Ukraina-invasjonen har rammet den russiske økonomien knallhardt. Store selskaper har stått i kø for å trekke virksomheten sin ut av landet.

Scope Ratings anslo i forrige uke et BNP-fall på 10 prosent i 2022, noe som vil bringe Russland tilbake til BNP-nivået fra 2011.

– Kan spille en rolle

Ifølge Bloomberg oppfordrer Kinas Russland-ambassadør Zhang Hanhui kinesiske selskaper til å hive seg rundt og «fylle tomrommet» som oppstår etter selskapene som forlater det russiske markedet.

«Dagens internasjonale situasjon er kompleks. Store selskaper møter store utfordringer og til og med forstyrrelser i betaling og forsyningskjeder. Dette er et øyeblikk der private, små- og mellomstore selskaper kan spille en rolle», sa Zhang til et dusin kinesiske næringslivsledere søndag, ifølge et innlegg Russia Confucius Culture Promotion Association har lagt ut på sin offisielle WeChat-konto.

Biden-advarsel

Innlegget sier ikke noe om sanksjoner og etterlevelsen av dem, men Zhang beskriver uansett situasjonen som en mulighet.

Utspillet fra ambassadøren kommer etter at USAs president Joe Biden i deres toppmøte sist fredag advarte Kinas president Xi Jinping om «implikasjoner og konsekvenser» hvis Beijing støtter Vladimir Putins Ukraina-invasjon.

Mens Kina har fordømt sanksjonene og lovet å opprettholde «normale handelsrelasjoner» med Russland, ser store kinesiske selskaper ifølge nyhetsbyrået ut til å etterleve sanksjonene.

Den kinesiske ambassaden i Moskva og Russia Confucius Culture Promotion Association har ikke returnert Bloombergs henvendelser i saken.