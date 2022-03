Streik skaper vansker på tyske flyplasser

Fagorganisasjonen Verdi varslet mandag at deres medlemmer på flyplassene i Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Düsseldorf og Köln ville legge ned arbeidet i 24 timer fra midnatt.

I Frankfurt ble 108 av 790 planlagte avganger innstilt tirsdag, ettersom kun transittpassasjerer slapp gjennom sikkerhetskontrollen. Også i Berlin og Hamburg ble mange avganger innstilt.

Sikkerhetspersonellet streiker i protest mot resultatløse lønnsforhandlinger. Verdi krever at timelønna for de rundt 25.000 medlemmene økes med 1 euro i timen, i underkant av 10 kroner, og at ansatte får samme vilkår uansett hvor i landet de jobber.

