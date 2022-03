Alexej Navalnyj dømt til ni års fengsel for svindel

– Navalnyj begikk svindel – tyveri av eiendeler begått av en organisert gruppe, erklærte dommeren Margarita Kotova i et rettsmøte i straffekolonien der Navalnyj sitter fengslet.

Under rettssaken hevdet påtalemyndigheten at Navalnyj har stjålet store pengesummer fra sine egne organisasjoner. Det var angivelig snakk om penger som organisasjonene hadde mottatt som donasjoner.

Rett etter at dommen falt tirsdag, ble to av Navalnyjs advokater pågrepet av politiet. Olga Mikhailova og Vadim Kobzev ble ført bort mens de sto og snakket med journalister utenfor straffekolonien i byen Pokrov.

De ble løslatt kort tid etter.

Ble forgiftet

Fra før soner Navalnyj en dom på to og et halvt år for brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten skyldtes at han var forgiftet og lå i koma på et sykehus i Tyskland i 2020.

Navalnyj mener selv det var den russiske sikkerhetstjenesten som forgiftet ham. Dette er blitt avvist av russiske myndigheter.

Etter å ha fått dommen tirsdag sa opposisjonslederen på Instagram at Russlands president Vladimir Putin er redd for sannheten.

– Å kjempe mot sensur og formidle sannheten til det russiske folk har alltid vært viktig for oss, sa han.

Anklaget for ekstremisme

Saken Navalnyj nå er dømt i, har dreid seg om ytterligere bedragerianklager knyttet til organisasjonene han driver, samt forakt for retten.

Separat pågår det en etterforskning av påstått ekstremisme som ytterligere kan gi opptil ti års fengsel.

Navalnyj har blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av russiske myndigheter.

Siste fase av svindelsaken mot Navalnyj har pågått samtidig som russiske styrker har omringet og bombet flere byer i Ukraina, i et forsøk på å knekke motstandsviljen der.

Huitfeldt: – Opprørt

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at Norge er opprørt over dommen mot Navalnyj og ber om at han blir løslatt umiddelbart.

– Norge er dypt opprørt over den harde dommen mot opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, skriver hun på Twitter.

– Vi ber om Navalnyjs umiddelbare og ubetingede løslatelse. Russland må overholde sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og stoppe forfølgelsen av dissidenter og politiske motstandere, fortsetter hun.

(NTB)