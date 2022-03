Det mener Stortingets direktør Marianne Andreassen, som tirsdag sendte Skattedirektoratet et brev for å be om svar.

– Vi vil ha en grundig, faglig vurdering fra Skatteetatens side. Det er viktig å få belyst disse spørsmålene. Det har oppstått faglige diskusjoner der det er ulike meninger, sier Andreassen til NTB.

Skatteetaten har flere ganger uttalt i mediene at stortingsrepresentanter som ikke har utgifter på hjemstedet, skulle ha skattet av fordelen med å få pendlerbolig. Men Andreassen mener Skatteetaten ikke har skriftlig og rettslig begrunnet sitt syn nærmere overfor Stortinget.

Foreldrehjem og utleie

I et 21 sider langt brev ber stortingsadministrasjonen om at Skatteetaten må svare på hvilke rettskilder og rettslige vurderinger de baserer sine standpunkter på.

I hovedsak gjelder det to forhold: Det første er stortingsrepresentanter som pendler fra foreldrehjemmet, og det andre gjelder stortingsrepresentanter som delvis har leid ut bolig på hjemstedet mens de hadde pendlerbolig.

– Både for Stortingets administrasjon og for stortingsrepresentantene er det avgjørende at skattereglene blir praktisert riktig. Det har stor økonomisk betydning for den enkelte representant og for representantenes mulighet til å utøve vervet i Oslo på like vilkår, skriver Andreassen i brevet.