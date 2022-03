Kina vil ikke utestenge Russland fra G20

– G20 er hovedplattformen for internasjonalt økonomisk samarbeid, sier talsperson Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementet.

– Russland er et viktig medlem, og ingen medlemmer har retten til å ekskludere et annet land, la han til.

Uttalelsen kommer etter at USA antydet støtte til et polsk forslag om å utelukke Russland fra G20. Tirsdag sa Polens minister for økonomi og teknologi, Piotr Nowak, at forslaget er lagt fram for USAs president Joe Biden.

Vesten har innført en rekke økonomiske sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina.