36 prosent flere husstander får bostøtte grunnet høye strømpriser

Bostøtteutbetalingen i desember i fjor var den siste før ordningen ble midlertidig styrket. Da fikk omtrent 71.200 husstander utbetalt støtte, og økningen til mars i år er om lag 36 prosent. I gjennomsnitt fikk mottakerne 2.914 kroner i støtte i mars, i tillegg til en gjennomsnittlig ekstrautbetaling på 2.600 kroner til å dekke høye strømutgifter, skriver Husbanken i en pressemelding.

I forbindelse med den ekstraordinære strømsituasjonen har regjeringen også midlertidig utvidet søknadsfristen for ordningen. Siste frist for å søke Husbanken om bostøtte for desember, januar og februar er 1. april.

Så langt er 6.000 søknader blitt etterbehandlet, og om lag 60 prosent av disse er innvilget. De resterende søknadene er i hovedsak avvist grunnet for høy inntekt.

(NTB)