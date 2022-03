Russlands klimautsending Anatolij Chubais har trukket seg og forlatt landet i protest mot president Vladimir Putin og Ukraina-krigen, melder Bloomberg, som viser til to kilder med kjennskap til situasjonen.

Chubais blir dermed den høyest rangerte offisielle tjenestemannen som bryter med Kreml i kjølvannet av invasjonen.

Mannen som ble født i den hviterussiske delen av daværende Sovjetunionen i 1955 er kjent som arkitekten bak privatiseringen av russisk industri på 1990-tallet, og hadde sentrale posisjoner i Boris Jeltsins regjering. Chubais var ifølge nyhetsbyrået også den som ga Putin hans første jobb i Kreml, og støttet den tidligere KGB-agenten på hans vei mot makten.

Tette bånd til Vesten

Under Putins regime har Chubais hatt toppjobber i flere store statlige russiske selskaper, og opprettholdt tette bånd med Vesten før presidenten i fjor utnevnte ham til sin utsending for bærekraftig utvikling.

Chubais ble Kreml-talsmann Dmitrij Peskov returnerte ikke umiddelbart Bloombergs henvendelser om en kommentar til avgangen .

Chubais-avgangen kommer i kjølvannet av at Arkadij Dvorkovitsj, senior økonomisk rådgiver under president Dmitrij Medvedev og visestatsminister frem til 2018, gikk av som toppsjef for det statlig støttede teknologifondet Skolkovo etter å ha fordømt Ukraina-invasjonen.

Dvorkovitsj, som også er president i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), er en av bare få tidligere offisielle tjenestemenn som har snakket høyt om sin motstand mot krigen.