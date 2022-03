DNB Markets: Trolig lanseres det nye sanksjoner mot Russland

Torsdag er USAs president Joe Biden i Europa på besøk hos NATO. DNB Markets tror det vil resultere i nye sanksjoner mot Russland.

«I forkant har Tysklands kansler, Olaf Scholz, advart mot at en eventuell EU energiembargo vil slå tilbake på den europeiske økonomien og trigge en resesjon. Med få tegn til fremgang i Ukraina, er det mulig med ytterligere opptrappinger i den økonomiske krigføringen. Putin vil kunne komme med nye utspill, som blokaden av eksport ut fra Svartehavet, eller potensielt stenge gasskranene til Europa», skriver makroøkonom Kelly Chen i en oppdatering torsdag.

Hun minner om at krigen, og energiprissjokket, har bidratt til at europeisk forbrukertillit har falt som en sten.

Onsdag ble det klart at Russlands president Vladimir Putin ber Gazprom om å selge gass med betaling i rubler, noe som virker som et utspill mot at de russiske sentralbanksreservene er fryst. Rubelen reagerte ikke nevneverdig, men de europeiske gassprisene steg raskt før de falt litt tilbake

DNB Markets utelukker ikke at salgskontraktene mellom Europa og Gazprom åpnes opp for reforhandlinger.

«Gitt at rørinfrastrukturen mellom vest- og øst-Russland er begrenset, og den russiske LNG-produksjonskapasiteten likeså, så betyr det at den russiske rørgassen som nå sendes til Europa, i realiteten ikke har noen alternative markeder. Samtidig blir det også krevende for Europa å finne nok erstatning for den russiske rørgassen. At gassprisene ikke stiger videre, betyr nok at dette scenariet foreløpig ikke tillegges noe stor vekt», skriver Chen.