Gasspolitikken splitter EU

– Dette er et fundamentalt strategisk tema, sa EU-president Charles Michel før dag to av EUs toppmøte i Brussel.

Fredagens møte var satt av til diskusjoner om energipolitikk, der EU nå står overfor en dobbel krise: Den dype avhengigheten av import fra Russland må brytes, og de galopperende prisene på gass og strøm må tøyles.

– Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å sikre at vi tar hensyn til konsekvensene for innbyggere, husholdninger og bedrifter på tvers av Europa, sa Michel.

Følsomt tema

Men temaet er politisk følsomt.

– Energi er et vanskelig felt fordi medlemslandene har ulik energimiks. De begynner fra ulike utgangspunkt, kompleksiteten i markedet er ganske viktig, og det er forskjellige syn, forklarte en høytstående EU-tjenestemann på en anonym pressebrifing i forkant av toppmøtet.

Ett av forslagene som har skapt diskusjon, er innføring av makspris på gass.

Fra diplomatkretser opplyses det at spesielt Spania og Portugal presset på i dette spørsmålet inne i møterommet. Men ikke alle er like begeistret for ideen, og hvor diskusjonen ville ende, var fortsatt i det blå fredag ettermiddag.

– Alle er bekymret. Jeg er selv bekymret for kostnadene for forbrukerne våre, sa Latvias statsminister Krisjanis Karins på vei inn til møtet.

Han advarte likevel mot å gripe direkte inn mot prissettingen i markedet fordi dette kan svekke insentivet til investeringer i ny fornybar energi. I stedet bør det gis kompensasjon direkte til forbrukerne, og da spesielt sårbare husholdninger, mente Karins.