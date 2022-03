BRUKE MER PENGER: Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at regjeringen må bruke mer penger på forsvar, beredskap og flyktninger på grunn av krigen i Ukraina. Sammen med målet om å hindre overoppheting av økonomien kan det føre til at flere store prosjekter må kuttes eller skyves på. Her er Støre fotografert under Cold Response-øvelsen i indre Troms søndag. Foto: NTB