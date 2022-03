Russland og Ukraina møtes til nye fredssamtaler

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ga søndag uttrykk for kompromissvilje, både i spørsmålet om utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk og om Russlands krav om ukrainsk nøytralitet.

– Vårt mål er helt åpenbart – fred og gjenopprettelse av et normalt liv i landet vårt så raskt som mulig, sa han i forkant av samtalene i Tyrkia.

– Det hersker ingen tvil om Ukrainas suverenitet og territoriale integritet. Effektive sikkerhetsgarantier for landet vårt er obligatorisk, sa han sent søndag kveld.

Masseflukt

Partene har ikke møtt hverandre på flere uker, men Zelenskyjs nære medarbeider og forhandler Davyd Arakhamia bekrefter at de nå gjenopptas.

Over 10 millioner ukrainere er ifølge FN drevet på flukt etter invasjonen, og krigen har ifølge Zelenskyj til nå krevd minst 20.000 liv. Det er ikke bekreftet fra annet hold.

Russiske styrker inntok tidlig i krigen Ukrainas nest største by Kharkiv og har beleiret en rekke andre byer, blant dem havnebyen Mariupol ved Azovhavet der over halvparten av innbyggerne har flyktet og de gjenværende 170.000 er i ferd med å gå tomme for drikkevann, mat og medisiner.

Utbryterrepublikker

De russiske styrkene møter imidlertid sterk motstand mange steder og ser ut til å ha gitt opp forsøket på å innta hovedstaden Kyiv.

Ifølge den høytstående russiske generalen Sergej Rudskoj er Russlands hovedmål nå å ta kontroll over hele den østlige Donbas-regionen der utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk ligger.

Russlands krav er blant annet at regjeringen i Kyiv anerkjenner de to utbryterrepublikkene, samt at Krim-halvøya – som ble annektert av Russland i 2014 – er en del av Russland.

Umulig å frigjøre

– Vi forstår at det er umulig å frigjøre alt territorium ved bruk av våpenmakt, noe som vil føre til tredje verdenskrig. Dette forstår og innser jeg fullt ut, sier Zelenskyj.

Russland krever også garantier for at Ukraina aldri blir medlem av Nato, noe som ifølge Zelenskyj heller neppe blir aktuelt. I hvilken grad ukrainerne vil gå med på det russiske kravet om nøytralitet, er uklart.

Da president Vladimir Putins sendte styrker over grensa, sa han også at målet var å «demilitarisere og avnazifisere» Ukraina, men ikke å okkupere landet. Hva som ligger i dette, er mer uklart.

Biden-uttalelse

Det er også uklart hvordan den russiske presidenten vil reagere på president Joe Bidens uttalelse om at Putin «ikke kan bli sittende ved makten».

Et slikt krav er uhørt i internasjonal sammenheng, og både Bidens egen utenriksminister Antony Blinken og allierte som Tysklands statsminister Olaf Scholz har i ettertid forsikret om at et regimeskifte i Moskva slett ikke er verken USAs eller Natos mål.

Frankrikes president Emmanuel Macron reagerte også på uttalelsen og sa at enhver opptrapping, enten i ord eller handling, kan skade forsøkene på å forhandle med Putin.

