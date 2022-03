Biden ønsker minimumsskatt for USAs rikeste

– Denne minsteskatten vil bare gjelde for de rikeste 0,01 prosent av husholdningene – de med mer enn 100 millioner dollar – og over halvparten av inntektene vil komme fra milliardærer alene, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus mandag.

– Det vil sikre at de i et gitt år betaler minst 20 prosent av den totale inntekten i den føderale inntektsskatten, opplyser Biden-administrasjonen.

Bestemmelsen i budsjettforslaget tilfredsstiller kravet fra flere progressive politikere i Bidens demokratiske parti, som har bedt om tiltak for å øke skattene for de rikeste for å jevne ut ulikhetene i USA.

Lignende forslag ble diskutert i fjor under forhandlingene om Build Back Better, president Bidens massive tiltaksplan for å fornye USAs sosiale tjenester og bekjempe klimaendringene. Den stoppet opp på grunn av splittelse blant demokratene i Kongressen.

