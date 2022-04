Støre: Vi må prioritere

Den økonomiske politikken var et av temaene under Støres innledning på Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag.

– Vi går ut av pandemien med en økonomi som økonomene sier er «heit», eller på vei til å bli overopphetet, sa Støre.

Han mener det var riktig av Norges Bank å sette styringsrenta til 0 prosent da pandemien rammet.

– Men så har mange lånt på 0. Og nå har Norges Bank bestemt at den skal gå skrittvis opp. Det er deres beslutning og ansvar. Men vi har et ansvar for hvordan økonomien ser ut i forhold til de avgjørelsene de tar i Norges Bank, sa Støre.

Han understreker at man med en trygg økonomisk styring, ikke nå kan sprøyte inn ekstra milliarder som kan få det til å renne over.

– 1 prosent opp for en gjennomsnittsfamilie i Norge med gjeld på rundt 3 millioner betyr rundt 25.000 kroner ekstra. Og nå skal rentene opp, ifølge Norges Bank, men vi skal ikke skyve dem. Det ansvaret skal ikke vi ta, sa Ap-lederen.

Prioritering

Prioritering blir et sentralt ord i økonomien framover, understreker han.

Verken i Hurdalsplattformen eller i statsbudsjettet for 2022 er det tatt høyde for krigen i Ukraina, men Støre lover likevel å gjennomføre «stort sett alt» av løfter derfra.