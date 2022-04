MDG: Ekstrainntekter fra olje- og gass må gå til gjenoppbygging

– Han er veldig tydelig på at Norge må lete med lupe etter sanksjoner mot Russland og russiske selskaper. Og så er han tydelig på at det vil være behov for gjenoppbygging av Ukraina, sier MDG-leder Une Bastholm, som viser til at dette er noe partiet tidligere har gått inn for. Hun gjentar utspillet i lys av forespørselen fra den ukrainske presidenten.

– Norge tjener mye nå på salg av olje og gass, inntekter som vi ikke visste at vi skule få og ikke har budsjettert med. Vi foreslår at mye at det skal gå til et gjenoppbyggingsfond, sier hun.

Hun merket seg også forespørselen om at Norge og Europa bør stenge havner for russiske skip.

– Jeg ser at det er naturlig for ham å be om det. Jeg vet det er noe regjeringen har vurdert, MDG har ikke bedt om det foreløpig, sier hun.

