Saudi-Arabia gir 43 mrd kroner i krisehjelp til Egypt

En av grunnene til krisen er krigen i Ukraina, som har ført til kraftig prisstigning på blant annet olje og hvete.

Saudi-Arabias statskontrollerte nyhetsbyrå meldte onsdag at midlene er overført til Egypts sentralbank for å gi staten mer kontanter, som del av landets «utrettelige innsats» for å støtte Egypt.

Dagen før meldte Qatar at landet investerer 5 milliarder dollar i Egypt, uten å gi detaljer om hva pengene skal gå til.

Investeringen tolkes som et tegn på at de to landene er i ferd med å gjenetablere et nært samarbeid etter at Qatar i 2017 havnet på kollisjonskurs med både Saudi-Arabia, Egypt og flere andre sunnimuslimske land. Årsaken var Qatars mer samarbeidsorienterte holdning til Iran, noe som landene mente innebar en støtte til ytterliggående sjiamuslimske grupper, noe Qatar avviste.

I 2021 ble de diplomatiske båndene gjenopprettet.

Pengene blir mindre verdt

Pengeoverføringen fra Saudi-Arabia til Egypt kommer mindre enn to uker etter at Egypts sentralbank hevet styringsrenten og devaluerte verdien på egyptiske pund slik at man må betale 18,30 egyptiske pund for 1 dollar, ikke 15,6 pund som tidligere.

Tiltaket har hatt store konsekvenser for både middelklassen og landets fattigste. Helt siden regjeringen i Kairo lanserte et stort reformprogram i 2016 for å få styr på økonomien, har prisene steget, og nå skyter de i været igjen.

Færre turister

Både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har pumpet inn milliarder av dollar i Egypts økonomi de siste årene i håp om å stabilisere situasjonen.

Både koronapandemien og prisøkningen som er kommet i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina, har økt presset på landet. Krigen har også påvirket Egypts turistsektor ettersom de fleste som reiser til feriebyene ved Rødehavet, er fra Russland og Ukraina.

Egypt er også verdens største importør av hvete, og mesteparten av den kommer fra Russland og Ukraina.

