EU stiller tøffere kvalitetskrav til klesprodusentene

Nå er det viktig at politikerne sørger for at norske regler raskt kommer på plass, legger Riise til.

– Avgjørende skifte

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, kaller tiltakene fra EU for et avgjørende skifte.

– Tekstil- og klesindustrien er en av industriene som forurenser mest. Verden har nådd et bristepunkt. Vi må ta et oppgjør med «bruk- og kast»-samfunnet, og da trenger vi tydelige europeiske krav og standarder, sier til NTB og legger til:

– Med disse kravene vil det forhåpentligvis produseres færre syntetiske klær som sprer mikroplast. I tillegg vil vi forbrukerne få sterkere rettigheter.

Hun informerer om at Høyre har foreslått flere tiltak for å skape en mer bærekraftig klesbransje i Norge som nå behandles på Stortinget.

Vil måle bærekraft

Den såkalte tekstilstrategien er bare en del av en generell satsing på holdbarhet i forbruksvarer som selger i EU. Det skal bli vanskeligere for selgere og produsenter å kassere usolgte eller returnerte produkter, og forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsprosesser og gjenvinningsmuligheter.

Klær som selges i EU, skal utvikles i en ny bærekraftsskala, som viser miljøpåvirkningen et produkt har. Her vil blant annet info om produktets holdbarhet, hvorvidt materialet kan resirkuleres og hvor enkelt det er å reparere det, oppgis. Dette systemet kan sammenlignes med det som allerede finnes for elektriske apparater, hvor energieffektiviteten vurderes, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Disse nye kravene som stilles til økodesign, skal gjøre det lettere å reparere et produkt, i stedet for å erstatte dem med nye kjøp. Også informasjon om mikroplast og forhindring av grønnvasking skal hjelpe forbrukere når de handler klær.

EU-parlamentet og de 27 medlemslandene skal behandle forslaget før det kan tre i kraft.

Fakta om EUs nye klesmålI * «Fast fashion» skal ikke lenger være på moten. * Lønnsomme gjenbruks- og reparasjonstjenester må være tilgjengelige. * Produsenter må ta ansvar for produktene sine langs hele verdikjeden. * Slitesterke klær bør være normen, snarere enn slitasje. Mengden som brennes eller havner på søppeldynga, må være minimal. Kilder: TT, EU-kommisjonen

