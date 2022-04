– Konsekvensene av denne krigen vil sette oss på en historisk prøve, sier Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse om Ukraina-krigen fredag.

På pressekonferansen la han og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem forslag til en krisepakke med tiltak til en samlet kostnad på 14,4 milliarder kroner.

Blant annet får Forsvaret 3 milliarder kroner ekstra for raskt å styrke evnen til avskrekking og forsvar sammen med allierte og partnere. Støre fremhever at invasjonen av Ukraina har vist at Russland er villig til å bruke militær makt for å oppnå sine mål.

– For norsk og europeisk sikkerhet er dette et tydelig vendepunkt. Da er det helt nødvendig at vi raskt styrker forsvarsevnen vår for å møte en endret sikkerhetspolitisk situasjon, sier statsministeren.

Inviterer Stortinget til forlik

UDI, politiet og IMDi får dessuten 7,1 milliarder kroner ekstra for å håndtere økte asylankomster. Tiltakene for å håndtere flyktningstrømmen koster totalt 10,7 milliarder kroner og skal legge til rette for at Norge i første omgang kan ta imot 30.000 flyktninger fra Ukraina i tillegg til 5.000 flyktninger fra andre områder.

– Ettersom grusomhetene fortsetter og tallene på flyktninger øker, så er det ingen tvil: Dette vil kreve det beste av oss i det vi kan kalle mottaksfasen, og så i den fasen som kommer når folk skal finne sin plass i et samfunn, bli noens nabo, noens kollega, komme inn i et lokalsamfunn, sier Støre.

Under pressekonferansen inviterte Vedum Stortinget til et bredt forlik om krisepakken.

– Jeg vil understreke tradisjonen vi har i Norge om at når det er ekstra krevende, så prøver vi også å finne brede, samlende løsninger i Stortinget. Det kommer Sp og Ap til å ta initiativ til, sier Vedum.

FrP vil ta med drivstoffavgifter i forhandlinger

FrP varsler at partiet kommer til å trekke de høye prisene på bensin og diesel inn i forhandlingene på Stortinget om den nye Ukraina-pakken.

– Det er svært skuffende at regjeringen legger fram en krisepakke uten å gjøre mer for å hjelpe folk flest og bedrifter i Norge for å håndtere de skyhøye prisene på drivstoff, strøm og mat, sier FrPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi.

– FrP vil ta med krav om å fjerne drivstoffavgiftene inn i forhandlingene, sier han.

Stortingets største opposisjonsparti Høyre sier at de er forberedt på å finne løsninger.

– Jeg forventer at regjeringen også vil komme med forslag til inndekkinger. For Høyre er det viktig at inndekningen gjøres på en økonomisk ansvarlig måte som ikke skaper for stort press på økonomien som kan føre til enda høyere rente, sier stortingsrepresentant Helge Orten.

