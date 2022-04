Utbyggingen av sykehus på Gaustad og Aker går som planlagt: – Overkjører bystyret

– Dette er sjokkerende. Regjeringen overkjører Oslo for å bygge et gigantsykehus som mangler lokal støtte. Det er en trist dag for Oslo. Senterpartiet gikk til valg på å bevare Ullevål sykehus. Dette føyer seg inn i rekken av løftebrudd fra den kanten, sier han til NTB.

For en gangs skyld er også FrP enige med sine grønne kollegaer.

– Jeg kan ikke forstå at Raymond Johansen og resten av Oslo Arbeiderparti kan akseptere dette. De drev valgkamp på å bevare Ullevål, nå sørger Kjerkol og Støre for at de bryter det løftet, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud til NTB.

Flere markeringer

Seher Aydar viser til at bystyret i Oslo er imot nedleggelsen av Ullevål fordi de mener planene som foreligger, ikke vil gi Oslo et sykehustilbud med god nok kapasitet for fremtiden. Plan- og bygningsetaten i Oslo mener området som foreslås for ny bebyggelse, er for lite.

Aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus har hatt flere markeringer foran Stortinget.

– Det gjør meg både opprørt, fortvilet og sint, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) da hun holdt en appell foran Løvebakken i starten av februar.

Foran henne lyste hundrevis av fakler, holdt av Oslo-borgere som ønsket at Ullevål sykehus skal utvikles, og at det ikke skal bygges et «monstersykehus» på Gaustad og Aker.

– De dårligste byggene i landet

I Hurdalsplattformen har regjeringen lagt til grunn at de skal sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus.

Ullevål sykehus skal legges ned som planlagt, samtidig skal andre sykehus i hovedstadsregionen bygges ut.

– Oslo universitetssykehus er det sykehuset i landet med de dårligste byggene – og det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning i Oslo, heter det i pressemeldingen.

(NTB)