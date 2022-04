Tyskland gir grønt lys til salg av stridsvogner til Ukraina

Stridsvognene, som tidligere gikk under betegnelsen BMP-1, tilhørte opprinnelig den østtyske hæren og er utstyrt med kanoner og maskingevær.

Etter murens fall ble de overtatt av det tyske forsvaret Bundeswehr, som solgte dem til et tsjekkisk selskap. Det skjedde under forutsetning av at Tyskland måtte godkjenne videresalg.

Selskapet forsøkte i 2019 å få grønt lys til å selge stridsvognene til Ukraina, men fikk da nei fra Angela Merkels regjering som fryktet at det ville skape problemer for Tysklands forhold til Russland.

Etter Russlands invasjon av Ukraina søkte det tsjekkiske selskapet på nytt om tillatelse, og den nåværende regjeringen i Berlin har innvilget såkalt sluttbrukersertifikat, skriver avisen Welt.