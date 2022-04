Russland: For tidlig med toppmøte mellom Putin og Zelenskyj

– Den ukrainske siden har blitt mer realistiske i sin tilnærming til spørsmål knyttet til nøytralitet og atomfri status, men utkastet til avtale er ennå ikke klart nok til å kunne legges fram på et toppmøte, sier Medinskij på Telegram.

Den russiske forhandlingslederen sier videre at han ikke deler «optimismen» til de ukrainske forhandlerne som har snakket om et snarlig toppmøte mellom Zelenskyj og Putin.

Ukrainas forhandlingsleder Davyd Arakhamia sa lørdag at arbeidet med en fredsavtale har kommet langt nok til å bli løftet til presidentnivå.

– Russisk side har bekreftet at den deler holdningen om at utkastet er tilstrekkelig utarbeidet til at det kan avholdes direkte samtaler mellom de to landenes ledere, sa han til Interfax Ukraine.

Ifølge Arakhamia har Russland akseptert alle de ukrainske forslagene, unntatt det som gjelder Krim-halvøya.

Arakhamia antydet også muligheten for et møte mellom Putin og Zelenskyj i Tyrkia, men sa ikke når dette kunne finne sted.

– Verken dato eller sted er kjent, men vi tror at stedet med all sannsynlighet blir Istanbul eller Ankara, sa han.

(NTB)