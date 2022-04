Til E24 forklarer Pollestad at problemstillingen nå er aktualisert på grunn av at den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret.

– Jeg er for at man utsetter stengingen. Jeg mener det er det eneste fornuftige. Jeg skal reise debatten i mitt eget parti, men mitt standpunkt er det, sier han.

Han understreker både han og Senterpartiet mener Svalbard er og blir norsk, og at suvereniteten ikke vil forsvinne med kulldriften. Store Norske har kontroll på mange områder fordi de har aktivitet. Dersom gruvedriften blir nedlagt, kan utmålene en eller annen gang forsvinne, ifølge Pollestad.

– Det er en bekymring vi har, som vi mener ikke er godt nok belyst i den beslutningen som er tatt, sier han til avisa.

Uansett hva som skjer videre, mener Pollestad det er avgjørende for å lykkes at det legges til grunn at energiforsyningen på Svalbard om noen år skal være fornybar.

