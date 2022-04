Vil ha våpenmilliard til Ukraina

– Dersom vi ikke kan levere flere våpen, må vi gi ukrainerne en våpenmilliard for å kjøpe det som skal til for å forsvare befolkningen mot nye russiske overgrep. Og vi må gjøre det nå, sier Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn.

Han vil nå ta dette kravet med seg inn i forhandlingene på Stortinget om et bredt forlik om regjeringens Ukraina-krisepakke.

– Vi må gjøre alt vi kan for at ukrainerne vinner denne krigen, og at Putin aldri forsøker det samme igjen.

(NTB)